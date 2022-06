Il sindaco di Severodonetsk | ' I russi vogliono distruggere tutto come a Mariupol'

(Di lunedì 20 giugno 2022) Guerra in Ucraina e crimini di guerra: "La strategia che adottano iè identica a quella messa in atto a, non è cambiata. Prevede la totale distruzione della città, ...

Pubblicità

zazoomblog : Ucraina: sindaco Severodonetsk russi attuano stessa strategia Mariupol distruzione totale - #Ucraina: #sindaco… - zazoomblog : Ucraina: sindaco Severodonetsk russi attuano stessa strategia Mariupol distruzione totale - #Ucraina: #sindaco… - TV7Benevento : Ucraina: sindaco Severodonetsk, 'russi attuano stessa strategia Mariupol, distruzione totale' -… - Didi_Valobra : RT @Gianl1974: Combattimenti feroci continuano a Severodonetsk - il sindaco della città Oleksandr Stryuk Dettagli: gli invasori stanno ass… - AttilaAzureRive : RT @Gianl1974: Combattimenti feroci continuano a Severodonetsk - il sindaco della città Oleksandr Stryuk Dettagli: gli invasori stanno ass… -

Lo racconta, in un'intervista esclusiva ile capo dell'amministrazione regionale diOleksandr Striuk. "Non si fermano neanche alle case dei civili", spiega ildella ......le difese delle truppe ucraine e accerchiare gli uomini che difendono Lysychansk e. "... Ha scritto il consigliere deldi Mariupol Petro Andriushchenko su Telegram. 13:21 Ucraina, ...Guerra in Ucraina e crimini di guerra: «La strategia che adottano i russi a Severodonetsk è identica a quella messa ... «Non si fermano neanche alle case dei civili», spiega il sindaco della città che ...Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "La strategia che adottano i russi a Severodonetsk è identica a quella messa in atto a Mariupol, non è cambiata. Prevede la totale distruzione della città, ...