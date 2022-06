Il senno di prima. Amici d’infanzia. Una fertile malinconia è meglio di una vita inautentica (Di lunedì 20 giugno 2022) Dice Solone: Di ogni cosa bisogna indagare la fine. A molti il dio ha fatto intravedere la felicità e poi ne ha capovolto i destini, radicalmente”. In mancanza di notizie certe sulla mia fine, cerco di ricostruire l’inizio e soprattutto quei rari e fugaci momenti in cui “il dio ha fatto intravedere la felicità”. Fulvio Scaparro Uno di questi momenti è senza dubbio il primo amico che ho incontrato in questa terra. Non il primo coetaneo, ovviamente, ma il primo a cui devo la straordinaria scoperta dell’Amicizia. Da allora ho avuto tanti Amici e amiche, Amicizie lunghe o brevi, tranquille o tempestose, profonde sempre, altrimenti non parlerei di Amicizia ma di compagnia. Niente, in ogni caso, di paragonabile, alla scoperta dell’Amicizia, un’esperienza del tutto diversa da quella di figlio, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 giugno 2022) Dice Solone: Di ogni cosa bisogna indagare la fine. A molti il dio ha fatto intravedere la felicità e poi ne ha capovolto i destini, radicalmente”. In mancanza di notizie certe sulla mia fine, cerco di ricostruire l’inizio e soprattutto quei rari e fugaci momenti in cui “il dio ha fatto intravedere la felicità”. Fulvio Scaparro Uno di questi momenti è senza dubbio il primo amico che ho incontrato in questa terra. Non il primo coetaneo, ovviamente, ma il primo a cui devo la straordinaria scoperta dell’zia. Da allora ho avuto tantie amiche,zie lunghe o brevi, tranquille o tempestose, profonde sempre, altrimenti non parlerei dizia ma di compagnia. Niente, in ogni caso, di paragonabile, alla scoperta dell’zia, un’esperienza del tutto diversa da quella di figlio, ...

Pubblicità

AlteaFerrari : RT @ARitmoDelCuore: ??#BattitiNotturni #ARitmoDelCuore ?? ? Col 'senno di poi' si comprende sempre tutto Ci vorrebbe un 'senno d… - joe_catanza : RT @ARitmoDelCuore: ??#BattitiNotturni #ARitmoDelCuore ?? ? Col 'senno di poi' si comprende sempre tutto Ci vorrebbe un 'senno d… - ReplayDream : RT @sonOfaBeach333: A me non me ne frega un cazzo di come vi vestite. Voglio solo starmene tranquillo. Decido io cosa è bello per me. Puoi… - Giovann36202660 : RT @ARitmoDelCuore: ??#BattitiNotturni #ARitmoDelCuore ?? ? Col 'senno di poi' si comprende sempre tutto Ci vorrebbe un 'senno d… - io63128 : RT @ARitmoDelCuore: ??#BattitiNotturni #ARitmoDelCuore ?? ? Col 'senno di poi' si comprende sempre tutto Ci vorrebbe un 'senno d… -