Il Napoli insiste per Ostigard

Napoli-Ostigard, passi in avanti con il Brighton. Procede la trattativa per il centrale difensivo norvegese, che ha già giocato in Serie A con la maglia del Genoa. Il Napoli sta limando i dettagli con il Brighton, proprietario del cartellino del classe 1999 Ostigard è un reale obiettivo azzurro per rinforzare il reparto difensivo. La trattativa è iniziata da diverse settimane, ora il Napoli sta facendo importanti passi in avanti. Gli azzurri continuano a lavorare per limare la distanza con il club inglese. Ostigard potrebbe essere presto il rinforzo per la difesa azzurra, in attesa di definire il futuro di Kalidou Koulibaly.

