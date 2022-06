Eurovision 2023: l’Ucraina contro la decisione dell’EBU. Cosa succederà? (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Eurovision 2023 si prospetta il più divisivo che ci sia mai stato. Infatti, manca ancora tanto alla kermesse canora e già le polemiche impazzano. La vittoria dell’Ucraina ha dato diritto al Paese di ospitare la prossima edizione, tuttavia, essendoci ancora la guerra da ben 4 mesi, l’EBU (European Broadcasting Union) ha ufficialmente deciso di non far organizzare lì il festival. Il Reference Group, il consiglio di amministrazione dell’ESC, dopo un’attenta analisi ha concluso che non ci sono le garanzie di sicurezza e operative richieste a un’emittente per ospitare, organizzare e produrre l’Eurovision Song Contest. Così la kermesse nel 2023 verrà organizzata nel Regno Unito, Paese di provenienza dei secondi classificati. Ma l’Ucraina non ci sta. Ucraina contro ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 giugno 2022) L’si prospetta il più divisivo che ci sia mai stato. Infatti, manca ancora tanto alla kermesse canora e già le polemiche impazzano. La vittoria delha dato diritto al Paese di ospitare la prossima edizione, tuttavia, essendoci ancora la guerra da ben 4 mesi, l’EBU (European Broadcasting Union) ha ufficialmente deciso di non far organizzare lì il festival. Il Reference Group, il consiglio di amministrazione dell’ESC, dopo un’attenta analisi ha concluso che non ci sono le garanzie di sicurezza e operative richieste a un’emittente per ospitare, organizzare e produrre l’Song Contest. Così la kermesse nelverrà organizzata nel Regno Unito, Paese di provenienza dei secondi classificati. Manon ci sta. Ucraina...

