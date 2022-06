Diane Keaton a Civita. Sindaco Profili: 'Perché sminuire la bellezza del nostro territorio?' (Di lunedì 20 giugno 2022) NewTuscia - BAGNOREGIO - Cerco di essere attento a tutto, leggo, la maggior parte delle volte cerco di mandare giù, spesso non ci riesco, non so è un difetto o meno ma è così. Ieri ho raccontato della visita a Civita di Diane Keaton, un'attrice meravigliosa, ... Leggi su newtuscia (Di lunedì 20 giugno 2022) NewTuscia - BAGNOREGIO - Cerco di essere attento a tutto, leggo, la maggior parte delle volte cerco di mandare giù, spesso non ci riesco, non so è un difetto o meno ma è così. Ieri ho raccontato della visita adi, un'attrice meravigliosa, ...

Pubblicità

francescoeffe10 : RT @tusciaweb: L’attrice americana Diane Keaton a Civita di Bagnoregio Bagnoregio - L'attrice americana Diane Keaton a Civita di https://… - Frankf1842 : RT @fanpage: Diane Keaton da star di Hollywood a turista per un giorno. L’attrice de Il Padrino è stata immortalata all'ingresso del borgo… - emanuelegiusep3 : RT @rep_roma: Diane Keaton, visita a sorpresa a Civita di Bagnoregio [aggiornamento delle 15:45] - Marilenapas : RT @fanpage: Diane Keaton da star di Hollywood a turista per un giorno. L’attrice de Il Padrino è stata immortalata all'ingresso del borgo… - fanpage : Diane Keaton da star di Hollywood a turista per un giorno. L’attrice de Il Padrino è stata immortalata all'ingresso… -