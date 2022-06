Chiara Ferragni a Sanremo 2023. Fedez: «Complimenti amore mio» (Di lunedì 20 giugno 2022) Annuncio a sorpresa: Chiara Ferragni sarà madrina di apertura e chiusura del Festival di Sanremo 2023. Le emozioni trapelano dai volti di Chiara e Fedez che, per festeggiare si abbracciano e... Leggi su leggo (Di lunedì 20 giugno 2022) Annuncio a sorpresa:sarà madrina di apertura e chiusura del Festival di. Le emozioni trapelano dai volti diche, per festeggiare si abbracciano e...

Pubblicità

trash_italiano : Amadeus al TG1: 'la prima co-conduttrice del Festival sarà Chiara Ferragni. Sarà presente nella prima e nell'ultima serata' #Sanremo2023 - trash_italiano : Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara… - IlContiAndrea : #Amadeus “Sto ascoltando già le canzoni dei Big e dei Giovani. Chiara Ferragni apre e chiude il Festival come co-conduttrice” #Sanremo2023 - mia76587271 : RT @simolar1984: La benzina a più di 2€/l e al tg cosa dicono… Chiara Ferragni a Sanremo! Ma andatevene a fanculo! ????BISOGNAVA DIRLO???? - TeamElia3 : RT @trashbiccis: CHIARA FERRAGNI A SANREMO 2023 APRIRÀ E CHIUDERÀ IL FESTIVAL STO VOLANDO, SALTIAMO SUBITO ESTATE E NATALE PER ME -