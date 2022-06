Brunetta: “Restituire orgoglio a chi lavora nello Stato, in tutte le sue articolazioni” (Di lunedì 20 giugno 2022) MILANO – “Buoni contratti, buone regole per gli avanzamenti di carriera, nuove tecnologie, giovani. E ancora, performance, trasparenza, merito, produttività, tracciabilità, incentivi. Questo è quello che stiamo realizzando nella Pubblica amministrazione. Bisogna Restituire orgoglio a chi lavora nello Stato, in tutte le sue articolazioni. Con una Pa più efficiente ci guadagnano tutti: i dipendenti pubblici, i cittadini, le imprese. Ci guadagna il Paese”. Così il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, intervenendo oggi a Milano all’evento “Valore pubblico. La Pubblica amministrazione che funziona”, presso la SDA Bocconi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 giugno 2022) MILANO – “Buoni contratti, buone regole per gli avanzamenti di carriera, nuove tecnologie, giovani. E ancora, performance, trasparenza, merito, produttività, tracciabilità, incentivi. Questo è quello che stiamo realizzando nella Pubblica amministrazione. Bisognaa chi, inle sue. Con una Pa più efficiente ci guadagnano tutti: i dipendenti pubblici, i cittadini, le imprese. Ci guadagna il Paese”. Così il ministro della pubblica amministrazione Renato, intervenendo oggi a Milano all’evento “Valore pubblico. La Pubblica amministrazione che funziona”, presso la SDA Bocconi. L'articolo L'Opinionista.

