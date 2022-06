Bollettino Covid di lunedì 20 giugno: 16.571 casi e 59 morti. Risalgono i ricoveri: quasi 200 in più in un giorno (Di lunedì 20 giugno 2022) Covid in Italia , il Bollettino di lunedì 20 giugno 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 16.571 su 79.375 tamponi (ieri erano stati 30.526 su 160.211 ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 giugno 2022)in Italia , ildi202022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 16.571 su 79.375 tamponi (ieri erano stati 30.526 su 160.211 ...

Pubblicità

repubblica : Covid, il bollettino: 16.571 nuovi casi e 59 morti. Tasso di positivita' sale al 20,9% - igorducati : RT @Corriere: Covid in Italia, il bollettino: 16.571 nuovi casi e 59 morti. Il tasso continua a salire: ora è a 20,9% - Corriere : Covid in Italia, il bollettino: 16.571 nuovi casi e 59 morti. Il tasso continua a salire: ora è a 20,9% - COVIDbot_ITA : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento in #EmiliaRomagna Si precisa che per un disguido, non è stato possibile acquisire i dati rela… - repubblica : Covid Italia, bollettino del 20 giugno 2022: 16.571 nuovi casi e 59 morti, tasso al 20,9% -