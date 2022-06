Bis di Alessandro Tomasi a Pistoia: «Ecco i disastri della sinistra dopo 70 anni di governo» (Di lunedì 20 giugno 2022) Alessandro Tomasi è stato rieletto sindaco nella rossa Pistoia. Nel 2017 aveva vinto dopo «70 anni di governo rosso». Ora il bis. Intervistato da La Verità ammette che non se l’aspettava «al primo turno e senza ballottaggio. Però sapevamo di essere competitivi e soprattutto uniti come coalizione. Un successo anche di difficile lettura. Avevamo governato per appena cinque anni. Di cui due di pandemia. Gli avversari avevano fatto di Pistoia la “battaglia delle battaglie”». E il motivo è semplice. «Perché il sindaco era di Fratelli d’Italia. Tutti i leader nazionali del centrosinistra, da Letta a Conte, il governatore Giani, il sindaco di Firenze Nardella sono arrivati qui a Pistoia a dare manforte al ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022)è stato rieletto sindaco nella rossa. Nel 2017 aveva vinto«70dirosso». Ora il bis. Intervistato da La Verità ammette che non se l’aspettava «al primo turno e senza ballottaggio. Però sapevamo di essere competitivi e soprattutto uniti come coalizione. Un successo anche di difficile lettura. Avevamo governato per appena cinque. Di cui due di pandemia. Gli avversari avevano fatto dila “battaglia delle battaglie”». E il motivo è semplice. «Perché il sindaco era di Fratelli d’Italia. Tutti i leader nazionali del centro, da Letta a Conte, il governatore Giani, il sindaco di Firenze Narsono arrivati qui aa dare manforte al ...

