Attacco hacker Università di Pisa, scade domani il conto alla rovescia per la pubblicazione dei dati di 10 mila studenti (Di lunedì 20 giugno 2022) Dove eravamo rimasti? Il gruppo hacker BlackCat – conosciuto anche come ALPHV – è penetrato all'interno del sistema dell'Università di Pisa in data domenica 12 giugno e ha rubato diversi giga di dati di studenti e insegnanti. La richiesta di riscatto è stata fissata a 4,5 milioni di dollari, pena la pubblicazione del materiale trafugato – di cui sono stati già fatti girare alcuni sample – che appartiene ad almeno 10 mila studenti. Il conto alla rovescia per fornire quel denaro in cambio – come affermano gli hacker – della mancata pubblicazione dati studenti Università Pisa scade ...

