Armi all'Ucraina, Zelensky si collega alla Bocconi: "Risoluzione in aula? Per favore sosteneteci!" (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è collegato in video al Global Policy Forum a Milano. Zelensky ha risposto a una domanda sulla Risoluzione al voto in Parlamento. "Quello che personalmente posso dire è che noi rispettiamo la storia, la cultura dei principi italiani, sosteniamo il governo italiano, accogliamo la loro assistenza, e di questo siamo molto grati. Per favore sosteneteci".

