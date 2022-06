Volley, VNL femminile 2022: la Tailandia regge un set, altra vittoria Usa (Di domenica 19 giugno 2022) La Tailandia resiste un set contro gli Stati Uniti nella Volley Nations League (VNL) femminile 2022. La formazione a stelle e strisce si fa sorprendere nella prima frazione, ma poi fa valere la propria superiorità e si impone 3-1 (17-25, 25-13, 25-23, 25-18). La squadra asiatica si conferma avversaria ostica, ma questa volta non riesce a strappare punti, nonostante i 25 punti di Ajcharaporn Kongyot. Le ragazze di Karch Kiraly, trascinate da Alexandra Frantti, giocatrice di Chieri nell’ultima stagione e autrice di 27 punti, conquistano altri tre punti. Gli Usa balzano in testa alla classifica con sette vittorie totali e 21 punti, superando il Giappone. VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Laresiste un set contro gli Stati Uniti nellaNations League (VNL). La formazione a stelle e strisce si fa sorprendere nella prima frazione, ma poi fa valere la propria superiorità e si impone 3-1 (17-25, 25-13, 25-23, 25-18). La squadra asiatica si conferma avversaria ostica, ma questa volta non riesce a strappare punti, nonostante i 25 punti di Ajcharaporn Kongyot. Le ragazze di Karch Kiraly, trascinate da Alexandra Frantti, giocatrice di Chieri nell’ultima stagione e autrice di 27 punti, conquistano altri tre punti. Gli Usa balzano in testa alla classifica con sette vittorie totali e 21 punti, superando il Giappone. VNL, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL ...

