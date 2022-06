Virginia Raffaele, chi è il presunto fidanzato Thomas Santu (Di domenica 19 giugno 2022) Da qualche mese secondo il mondo del gossip, Virginia Raffaele avrebbe un nuovo fidanzato, Thomas Santu, attore trentenne di Civitavecchia. Virginia Raffaele, il nuovo fidanzato è Thomas Santu? Virginia Raffaele, il nuovo fidanzato è Thomas Santu?Stasera vedremo la comica romana tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè dedicata alla comicità femminile, in onda a partire dalle 20:30 su Raiuno. L’unica storia nota dell’attrice nota alle cronache rosa è stata quella vissuta a cavallo tra il 2013 ed il 2018 al fianco dell’ex Ubaldo Pantani. La relazione che aveva fatto sognare le fanbase di entrambi gli artisti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Da qualche mese secondo il mondo del gossip,avrebbe un nuovo, attore trentenne di Civitavecchia., il nuovo, il nuovo?Stasera vedremo la comica romana tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè dedicata alla comicità femminile, in onda a partire dalle 20:30 su Raiuno. L’unica storia nota dell’attrice nota alle cronache rosa è stata quella vissuta a cavallo tra il 2013 ed il 2018 al fianco dell’ex Ubaldo Pantani. La relazione che aveva fatto sognare le fanbase di entrambi gli artisti ...

trash_italiano : Secondo voci di corridoio ci sarebbe un flirt in corso tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni. [Il Messaggero] - trash_italiano : Fonti certe hanno smentito i rumors su Virginia Raffaele e Claudio Baglioni: 'è una fake news, sono molto amici, si… - MayAmidala : @zingarella_a Mamma ha detto: questa canzone è stata dedicata alla prima moglie, poi si è sposato con un'altra...… - quypercaso : Non io analizzando ora le storie di Virginia raffaele per capire se sta veramente con baglioni e ora im so sad perc… - luIuriant : Io non posso continuare la mia vita senza sapere davvero cosa sta succedendo tra Virginia Raffaele e Claudio Baglio… -