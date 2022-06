Violenza sessuale, il premio Oscar Paul Haggis è stato fermato a Ostuni. Avrebbe costretto una donna a subire rapporti per due giorni (Di domenica 19 giugno 2022) Paul Haggis è stato fermato dalle forze dell’ordine a Ostuni, provincia di Brindisi, con le accuse di Violenza sessuale e lesioni personale aggravate. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti l’uomo Avrebbe costretto una giovane donna a subire rapporti sessuali per due giorni. Haggis si trovava a Ostuni per partecipare alla rassegna Allora Fest. Dopo le violenze, il regista Avrebbe portato la donna all’aeroporto Papola Casale di Brindisi e l’Avrebbe lasciata all’alba in condizioni fisiche e psicologiche precarie. Haggis ha vinto due premi Oscar, uno ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022)dalle forze dell’ordine a, provincia di Brindisi, con le accuse die lesioni personale aggravate. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti l’uomouna giovanesessuali per duesi trovava aper partecipare alla rassegna Allora Fest. Dopo le violenze, il registaportato laall’aeroporto Papola Casale di Brindisi e l’lasciata all’alba in condizioni fisiche e psicologiche precarie.ha vinto due premi, uno ...

vaticannews_it : #19giugno Violenza nella violenza: l'orrore degli stupri come arma di guerra - repubblica : Il regista canadese Paul Haggis fermato per violenza sessuale a Ostuni. Il premio Oscar e' in Puglia per un festival - repubblica : Violenza sessuale, fermato a Ostuni premio Oscar Haggis - NapoliToday : #Cronaca Presunta violenza sessuale: arrestato il regista Paul Haggis. Era atteso a Ischia - edoludo : RT @Alisa44718330: Il premio Oscar Paul Haggis è stato arrestato oggi a Ostuni per violenza sessuale, ultimamente aveva girato il cortometr… -