Vaporidis in infermeria, finale a rischio? La decisione dei medici in Honduras (Di domenica 19 giugno 2022) Non c’è pace per i naufraghi de L’Isola dei Famosi, visto che giovedì scorso anche Nicolas Vaporidis è stato portato in infermeria. Durante il daytime abbiamo visto l’attore di Notte Prima degli Esami stanco ed evidentemente abbattuto mentre si faceva aiutare per salire sulla barca che l’avrebbe portato dai medici. La produzione ha fatto sapere: “Nicolas Vaporidis abbandona momentaneamente Playa Ultimo Sfuerzo per un controllo medico“. I fan del naufrago hanno temuto un possibile ritiro, così come è successo a Roger Balduino, Marco Cucolo e probabilmente accadrà con Edoardo Tavassi. “Tutti in infermeria Edo, Nicolas … La finale la faranno dal Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo”. “Ora ci manca che esce anche lui e poi dei migliori resta Carmen”. “Speriamo non sia nulla di grave ... Leggi su biccy (Di domenica 19 giugno 2022) Non c’è pace per i naufraghi de L’Isola dei Famosi, visto che giovedì scorso anche Nicolasè stato portato in. Durante il daytime abbiamo visto l’attore di Notte Prima degli Esami stanco ed evidentemente abbattuto mentre si faceva aiutare per salire sulla barca che l’avrebbe portato dai. La produzione ha fatto sapere: “Nicolasabbandona momentaneamente Playa Ultimo Sfuerzo per un controllo medico“. I fan del naufrago hanno temuto un possibile ritiro, così come è successo a Roger Balduino, Marco Cucolo e probabilmente accadrà con Edoardo Tavassi. “Tutti inEdo, Nicolas … Lala faranno dal Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo”. “Ora ci manca che esce anche lui e poi dei migliori resta Carmen”. “Speriamo non sia nulla di grave ...

