Stupro a Ostuni | fermato il premio Oscar | accuse atroci | Hollywood sotto choc

(Di domenica 19 giugno 2022) Paul Haggis, regista canadese, "temporaneamente dimorante in(Brindisi)" è "statoposto a fermo indiziario e per lui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare" perché "gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate, reati commessi in pregiudizio di una giovane donna straniera". È quanto si legge in una nota diffusa dalla Procura di Brindisi. Il regista "secondo gli elementi raccolti" avrebbe "costretto la giovane, da lui conosciuta tempo addietro, a subire rapporti sessuali". Per il procuratore aggiunto Antonio Negro e il pm Livia Orlando, titolari delle indagini, "la vittima, a seguito di uno dei rapporti sessuali riferiva di essere stata costretta a rivolgersi alle cure dei sanitari" e "dopo un paio di giorni di permanenza e di ...

Poi gli agenti l'hanno portata all'ospedale Perrino di Brindisi dove è stato attivato il 'protocollo rosa' per le vittime di violenza. In aeroporto la donna è stata notata in stato di choc e assistita ... Lo ha comunicato la Procura locale. Il cineasta canadese, premiato dall'Acadamy nel 2006 per la Miglior sceneggiatura per il film "Crash", era in Italia per partecipare, a Ostuni, alla kermesse ...