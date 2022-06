Siccità in Piemonte, dal fiume Sesia riaffiorano i resti di un ponte medievale: la spiegazione dell’esperto – Video (Di domenica 19 giugno 2022) La Siccità non fa sconti nemmeno ad uno dei più importanti affluenti del Po, la Sesia. Nei pressi di Vercelli la portata è drasticamente ridotta, con gli argini che sembrano muraglioni e l’acqua che scorre bassa attraverso larghi spiaggioni. Nel letto del fiume si scorgono alcuni blocchi di mattoni rossi. Ad un occhio inesperto probabilmente non dicono nulla, ma Dario Gaviglio, del Centro Studi Vercellae – Gruppo archeologico Piemonte Orientale, è riuscito a dare un senso alla presenza di quei resti. Si tratterebbe di reperti archeologici riconducibili a un ponte e a bastioni difensivi di epoca medievale. Non una vera e propria scoperta, i resti erano infatti già stati individuati in alcuni punti dagli studiosi del centro, ma le continue modificazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Lanon fa sconti nemmeno ad uno dei più importanti affluenti del Po, la. Nei pressi di Vercelli la portata è drasticamente ridotta, con gli argini che sembrano muraglioni e l’acqua che scorre bassa attraverso larghi spiaggioni. Nel letto delsi scorgono alcuni blocchi di mattoni rossi. Ad un occhio inesperto probabilmente non dicono nulla, ma Dario Gaviglio, del Centro Studi Vercellae – Gruppo archeologicoOrientale, è riuscito a dare un senso alla presenza di quei. Si tratterebbe di reperti archeologici riconducibili a une a bastioni difensivi di epoca. Non una vera e propria scoperta, ierano infatti già stati individuati in alcuni punti dagli studiosi del centro, ma le continue modificazioni ...

