Samsung Pay non funziona? Cosa sta accadendo (Di domenica 19 giugno 2022) Samsung Pay Il servizio di pagamento tramite smartphone sembrerebbe causare dei problemi a numerosi utenti Samsung Pay è un servizio di pagamento, scaricabile su Smartphone e Samrtwatch. Quest'applicazione permette di attuare pagamenti tramite smartphone in tutti i negozi che possiedono un POS con NFC. Fino a poco tempo fa quest'applicazione sembrava funzionare su qualsiasi dispositivo. Ultimamente, però, sono sorti alcuni problemi. Problemi con l'app Samsung Pay (Via Screenshot)Al contrario di Apple Pay utilizzabile solo su iPhone o tramite Apple Watch, Samsun Pay si può, o almeno si poteva, scaricare anche su dispositivi prodotti da altre aziende. Recentemente, però, sembra che solo coloro che sono in possesso di un dispositivo Samsung possono usufruire dell'app. Infatti, gli ...

