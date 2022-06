Roman Reigns contro Brock Lesnar al SummerSlam!

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 19 giugno 2022) L’ultima puntata di Friday Night Smackdown andata in onda dalla WWE sulle reti FOX, sulla TV americana, ha visto chiudersi il main event con il tanto atteso match tra il Tribal Chief della compagnia,e l’Original Bro Matt Riddle, che è andato a provarci di strappare le cinture di campione del mondo all’atleta di origine samoana, dopo mesi di regno incontrastato in WWE. Ma le soprese sono arrivate alla fine quando si è parlato di SummerSlam. La gara di venerdi Questa è stata la prima difesa titolata dida quando ha vinto entrambe le cinture a Wrestlemania 38 battendoper diventare campione indiscusso della compagnia di Stamford. Ovviamente, come previsto, quindi non è stata affatto una sorpresa, il samoano ha riportato a casa entrambe le ...