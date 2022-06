Rodrygo: «La 10 del Brasile? Neymar mi ha messo in imbarazzo…» (Di domenica 19 giugno 2022) L’attaccante del Real Madrid Rodrygo ha svelato un aneddoto riguardante Neymar e la maglia numero 10 del Brasile Rodrygo, esterno offensivo del Real Madrid, parlando al podcast Podpah ha svelato un aneddoto riguardante il connazionale Neymar e la magia numero 10 del Brasile. IL RACCONTO – «Una volta mi ha detto: “Quando lascerò la nazionale il numero dieci sarà tuo”. Ero in imbarazzo, ho riso e non sapevo cosa dire. Gli ho risposto che deve continuare a giocare. E lui si è fatto una risata». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) L’attaccante del Real Madridha svelato un aneddoto riguardantee la maglia numero 10 del, esterno offensivo del Real Madrid, parlando al podcast Podpah ha svelato un aneddoto riguardante il connazionalee la magia numero 10 del. IL RACCONTO – «Una volta mi ha detto: “Quando lascerò la nazionale il numero dieci sarà tuo”. Ero in imbarazzo, ho riso e non sapevo cosa dire. Gli ho risposto che deve continuare a giocare. E lui si è fatto una risata». L'articolo proviene da Calcio News 24.

