Quali sono le auto di Formula 1 più vincenti della storia (Di domenica 19 giugno 2022) Quali sono le auto Formula 1 più vincenti della storia? È una domanda a cui si può rispondere dopo aver sfogliato qualche almanacco, visto che dal 1950 - anno di nascita del campionato di F1 - a oggi ci sono oltre settanta anni di storia, tutta ben documentata. Sarebbe molto più complicato, invece, decidere Quali siano le Formula 1 più veloci. L'unico punto di riferimento che si potrebbe utilizzare tra monoposto che hanno corso in anni e campionati diversi è quello dei tempi sul giro, ma anche questo non sarebbe completamente oggettivo. Un primo motivo riguarda le condizioni del tracciato: l'asfalto muta di anno in anno e l'aderenza che può generare cambia molto di frequente. Un altro motivo riguarda ... Leggi su gqitalia (Di domenica 19 giugno 2022)le1 più? È una domanda a cui si può rispondere dopo aver sfogliato qualche almanacco, visto che dal 1950 - anno di nascita del campionato di F1 - a oggi cioltre settanta anni di, tutta ben documentata. Sarebbe molto più complicato, invece, decideresiano le1 più veloci. L'unico punto di riferimento che si potrebbe utilizzare tra monoposto che hanno corso in anni e campionati diversi è quello dei tempi sul giro, ma anche questo non sarebbe completamente oggettivo. Un primo motivo riguarda le condizioni del tracciato: l'asfalto muta di anno in anno e l'aderenza che può generare cambia molto di frequente. Un altro motivo riguarda ...

Pubblicità

GiovaQuez : Stop a isolamento per positivi, Anelli (Fnomceo): “Non ci sono le condizioni. Manderemmo in giro un malato di morbi… - reportrai3 : -Quali sono i processi che rischiano di più con l’improcedibilità? -Gli omicidi colposi, quindi gli incidenti sul l… - reportrai3 : Con la riforma Cartabia ci sono decine di processi che rischierebbero l'improcedibilità. Quali sono le conseguenze… - moneypuntoit : ?? Le zanzare più pericolose per l'uomo: quali sono e dove si trovano ?? - Cri27314680 : RT @milapersiste: Nelle scuole bisognerebbe spiegare ai bambini quali sono i valori dell’Occidente: rovesciare governi, fomentare guerre, m… -