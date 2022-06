Piccolo ‘incidente’ in casa di Fedez e Chiara Ferragni: LUI l’ha combinata grossa – VIDEO (Di domenica 19 giugno 2022) Piccolo ‘incidente’ di percorso in casa di Fedez e Chiara Ferragni: LUI l’ha davvero combinata grossa questa volta – Il VIDEO non mente. Fedez e Chiara Ferragni sono la coppia più chiacchierata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 19 giugno 2022)di percorso indi: LUIdavveroquesta volta – Ilnon mente.sono la coppia più chiacchierata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

ADA79991318 : RT @mantovanimg: USA - Piccolo incidente in bicicletta per il presidente Joe Biden. Nessuna conseguenza. - cordaro_enzo : RT @mantovanimg: USA - Piccolo incidente in bicicletta per il presidente Joe Biden. Nessuna conseguenza. - mantovanimg : USA - Piccolo incidente in bicicletta per il presidente Joe Biden. Nessuna conseguenza. - il_piccolo : Incidente nella tarda serata di sabato a Ronchi: gravissimo uno scooterista - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Joe Biden cade dalla bici. 'E' tutto ok' Piccolo incidente per il Presidente… -

Usa, Biden cade dalla bicicletta, si rialza e rassicura: Sto bene Piccolo incidente per il presidente americano Joe Biden che è caduto mentre scendeva dalla bicicletta per parlare con alcune persone che si erano radunate per vederlo pedalare insieme alla moglie Jill ... Incidente nella tarda serata di sabato a Ronchi: gravissimo uno scooterista RONCHI Grave incidente stradale nella tarda serata di sabato 18 giugno a Ronchi dei Legionari: poco prima di mezzanotte un giovane è caduto dallo scooter (i primi soccorritori non escludono il coinvolgimento, non ... per il presidente americano Joe Biden che è caduto mentre scendeva dalla bicicletta per parlare con alcune persone che si erano radunate per vederlo pedalare insieme alla moglie Jill ...RONCHI Gravestradale nella tarda serata di sabato 18 giugno a Ronchi dei Legionari: poco prima di mezzanotte un giovane è caduto dallo scooter (i primi soccorritori non escludono il coinvolgimento, non ...