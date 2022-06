Per Stoltenberg e Johnson la guerra in Ucraina potrebbe durare anni (Di domenica 19 giugno 2022) “La guerra in Ucraina potrebbe durare per anni”. A dirlo è il il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild. Ucraina, Stoltenberg: “Con armi moderne aggiuntive, la probabilità che Kiev sia in grado di respingere le truppe di Putin dal Donbass aumenterebbe”. “Dobbiamo essere preparati che duri anni” ha detto il capo dell’Alleanza atlantica, suggerendo di “non indebolire il sostegno all’Ucraina, anche se i costi sono elevati, non solo in termini di supporto militare, ma anche a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari”. Tuttavia, sempre secondo Stoltenberg, “i costi di cibo e carburante non sono nulla rispetto a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 giugno 2022) “Lainper”. A dirlo è il il segretario generale della Nato, Jens, in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild.: “Con armi moderne aggiuntive, la probabilità che Kiev sia in grado di respingere le truppe di Putin dal Donbass aumenterebbe”. “Dobbiamo essere preparati che duri” ha detto il capo dell’Alleanza atlantica, suggerendo di “non indebolire il sostegno all’, anche se i costi sono elevati, non solo in termini di supporto militare, ma anche a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari”. Tuttavia, sempre secondo, “i costi di cibo e carburante non sono nulla rispetto a ...

