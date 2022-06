Paura della peste suina: effetti sul commercio e società? (Di domenica 19 giugno 2022) Ad oggi, le diffusioni di virus si fanno sempre più frequenti, non solo negli esseri umani ma anche tra gli animali. L’ultima malattia contro cui puntare il dito è la peste suina africana. Da quanto riporta l’EFSA, gli animali infetti sviluppano sintomi che includono febbre, perdita di appetito, debolezza, aborti spontanei, emorragie interne. I ceppi più gravi del virus possono portare alla morte improvvisa dell’animale. Si tratta di una malattia dei suini e dei cinghiali selvatici, gli esseri umani sembrano non contrarla. Non esistendo una cura, però, porta con sé gravi conseguenze socio-economiche nei paesi in cui è diffusa. peste suina africana: come si diffonde e conseguenze socio-economiche Secondo l’European Food Safety Authority, il contagio degli animali avviene tramite il contatto con individui infetti, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Ad oggi, le diffusioni di virus si fanno sempre più frequenti, non solo negli esseri umani ma anche tra gli animali. L’ultima malattia contro cui puntare il dito è laafricana. Da quanto riporta l’EFSA, gli animali infetti sviluppano sintomi che includono febbre, perdita di appetito, debolezza, aborti spontanei, emorragie interne. I ceppi più gravi del virus possono portare alla morte improvvisa dell’animale. Si tratta di una malattia dei suini e dei cinghiali selvatici, gli esseri umani sembrano non contrarla. Non esistendo una cura, però, porta con sé gravi conseguenze socio-economiche nei paesi in cui è diffusa.africana: come si diffonde e conseguenze socio-economiche Secondo l’European Food Safety Authority, il contagio degli animali avviene tramite il contatto con individui infetti, ...

