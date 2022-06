Morto in un incidente Massimo Bochicchio | il broker accusato di avere truffato Lippi e Conte

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Incidente mortale per Massimo Bochicchio: la sua moto è andata a fuoco sulla Salaria, a Roma. Il broker era sotto p… - SkyTG24 : Incidente su via Salaria a Roma, morto il broker Massimo Bochicchio - InterJZ4Lamezia : Morto in un incidente stradale Massimo Bochicchio: aveva truffato l'ex tecnico dell'Inter Conte… - sole24ore : Morto in un incidente stradale il broker Bochicchio, accusato di truffe ai vip - tempoweb : Morto il broker delle truffe ai vip. #MassimoBochicchio, schianto sulla Salaria -

IL GIORNO

Massimo Bochicchio , il broker romano delle truffe ai vip, èoggi in undi moto sulla via Salaria all'altezza del civico 879. Il corpo del motociclista a cui era intestata la moto, carbonizzato, dovrà essere sottoposto a riconoscimento. ...Massimo Bochicchio , il broker casertano accusato di aver architettato una truffa milionaria a carico di numerosi vip, èin unstradale lungo via Salaria, a Roma . L'è avvenuto attorno alle 12 e si sta tentando di ricostruire la dinamica : la moto a bordo della quale viaggiava, una volta finita ... Incidente in moto: morto falegname di Silvano Pietra Massimo Bochicchio, noto alle cronache per essere stato il truffatore dei vip, è morto questa mattina - domenica 19 giugno - a seguito ...L’incidente di Bochicchio L’incidente è avvenuto intorno alle 12:00 in via Salaria direzione del centro, una volta uscito dalla carreggiata, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco provocando la ...