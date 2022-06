Milan, settore giovanile: l’Under 16 di Abate in finale. Eliminata l’Under 17 (Di domenica 19 giugno 2022) Il Milan Under 16 di Ignazio Abate conquista la finale del campionato di categoria, mentre l'Under 17 rossonera è stata Eliminata dal Bologna Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 giugno 2022) IlUnder 16 di Ignazioconquista ladel campionato di categoria, mentre l'Under 17 rossonera è statadal Bologna

