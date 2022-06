Milan, è la settimana di Origi: sarà l'uomo Scudetto e Champions (Di domenica 19 giugno 2022) MilanO - sarà la settimana di Divock Origi , il primo acquisto dell'estate rossonera post Scudetto. Stefano Pioli ripartirà da lui per andare a caccia del secondo titolo di fila e di un'avventura più ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022)O -ladi Divock, il primo acquisto dell'estate rossonera post. Stefano Pioli ripartirà da lui per andare a caccia del secondo titolo di fila e di un'avventura più ...

Pubblicità

AntoVitiello : ?? #Origi a Milano settimana prossima, countdown partito per il primo acquisto estivo del #Milan ?? Per #Florenzi e… - NandoPiscopo1 : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport gli accordi per i rinnovi di Maldini e Massara dovrebbero essere formalizzati nella settiman… - ale_taia : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport gli accordi per i rinnovi di Maldini e Massara dovrebbero essere formalizzati nella settiman… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Milan, la settimana della verità: da Maldini ai primi acquisti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Milan, la settimana della verità: da Maldini ai primi acquisti -