M. Lopez: “Scamacca al PSG? Gli ho sconsigliato di andarci” | News (Di domenica 19 giugno 2022) Maxime Lopez, calciatore del Sassuolo, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Gianluca Scamacca, suo compagno di squadra Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 giugno 2022) Maxime, calciatore del Sassuolo, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Gianluca, suo compagno di squadra

Pubblicità

PianetaMilan : M. #Lopez : “ #Scamacca al #PSG ? Gli ho sconsigliato di andarci” | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Scamacca al PSG? Lopez: 'A gennaio mi aveva detto che preferiva restare in Italia': Uno dei giocatori del Sassuolo… - MilanNewsit : Scamacca al PSG? Lopez: 'A gennaio mi aveva detto che preferiva restare in Italia' - CalcioPillole : #Sassuolo, Maxime Lopez: '#Scamacca sta pensando al PSG' - Angiolett__11 : @wazzaCN secondo me ne vendera' almeno 2, uno tra lopez/frattesi e scamacca per me -