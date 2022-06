Loftus-Cheek Lazio, l’agente: «Sarri lo stima, ma nessuno contatto col Chelsea» (Di domenica 19 giugno 2022) l’agente di Loftus-Cheek ha parlato delle voci di mercato che vorrebbero il centrocampista nel mirino della Lazio Loftus-Cheek sarebbe l’alternativa a Milinkovic-Savic. Il centrocampo della nuova Lazio di Sarri è ricca di brevilinei e – se il Sergente dovesse partire – servirebbe sicuramente più fisicità. Il giocatore del Chelsea è uno dei nomi più fatti, ma l’agente ha puntualizzato: «La Lazio non ha parlato con il Chelsea che io sappia – si legge su Il Messaggero – anche se Sarri lo stima e gli piace la Serie A. Vediamo che succederà». Affare che quindi si conferma complicato… LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022)diha parlato delle voci di mercato che vorrebbero il centrocampista nel mirino dellasarebbe l’alternativa a Milinkovic-Savic. Il centrocampo della nuovadiè ricca di brevilinei e – se il Sergente dovesse partire – servirebbe sicuramente più fisicità. Il giocatore delè uno dei nomi più fatti, maha puntualizzato: «Lanon ha parlato con ilche io sappia – si legge su Il Messaggero – anche seloe gli piace la Serie A. Vediamo che succederà». Affare che quindi si conferma complicato… LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

