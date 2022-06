LIVE Moto3, GP Germania 2022 in DIRETTA: inizia il warm-up! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.00 BANDIERA VERDE, COMINCIA IL warm-UP! 8.58 Ci siamo, pochi minuti e partirà il warm-up della Moto3! 8.55 Da tenere d’occhio i tempi che faranno registrare Izan Guevara, Sergio Garcia, Dennis Foggia e Tatsuki Suzuki (su tutti). 8.52 In ogni caso, il warm-up che inizierà tra meno di dieci minuti potrebbe dirci qualcosa in più sulla gara che potremo vivere insieme (sempre con la nostra DIRETTA LIVE) più tardi. 8.49 Al momento della gara il tracciato, inevitabilmente, presenterà condizioni differenti, sia per il caldo (che aumenterà) sia perché vi avranno girato anche Moto2 e MotoGP. 8.46 I piloti della Moto3 avranno a disposizione, a partire dalle ore 9:00, 10 minuti per girare in pista e ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.00 BANDIERA VERDE, COMINCIA IL-UP! 8.58 Ci siamo, pochi minuti e partirà il-up della! 8.55 Da tenere d’occhio i tempi che faranno registrare Izan Guevara, Sergio Garcia, Dennis Foggia e Tatsuki Suzuki (su tutti). 8.52 In ogni caso, il-up che inizierà tra meno di dieci minuti potrebbe dirci qualcosa in più sulla gara che potremo vivere insieme (sempre con la nostra) più tardi. 8.49 Al momento della gara il tracciato, inevitabilmente, presenterà condizioni differenti, sia per il caldo (che aumenterà) sia perché vi avranno girato anche Moto2 e MotoGP. 8.46 I piloti dellaavranno a disposizione, a partire dalle ore 9:00, 10 minuti per girare in pista e ...

