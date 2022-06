LIVE Moto2, GP Germania 2022 in DIRETTA: al via il warm-up! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 9.20 COMINCIA IL warm-UP DI Moto2! 9.18 Ci siamo, pochi minuti e partirà il warm-up di Moto2 al Sachsenring. 9.15 Arbolino e Vietti partiranno dalla terza fila (settimo e ottavo rispettivamente): sarà importante capire anche il loro ritmo in occasione di questo warm-up. 9.12 Ricordiamo che in prima fila, in griglia, troveremo Sam Lowes, Albert Arenas e Augusto Fernandez. Da tenere d’occhio i tempi dei primi tre. 9.09 Condizioni del tracciato da testare, dati da raccogliere, ultime scelte da fare: i piloti sfrutteranno al massimo il warm-up di questa mattina. 9.06 I piloti della Moto2 scenderanno in pista alle ore 9:20, dieci minuti a disposizione per girare in pista. 9.03 Siamo pronti per vivere insieme il primo ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.20 COMINCIA IL-UP DI! 9.18 Ci siamo, pochi minuti e partirà il-up dial Sachsenring. 9.15 Arbolino e Vietti partiranno dalla terza fila (settimo e ottavo rispettivamente): sarà importante capire anche il loro ritmo in occasione di questo-up. 9.12 Ricordiamo che in prima fila, in griglia, troveremo Sam Lowes, Albert Arenas e Augusto Fernandez. Da tenere d’occhio i tempi dei primi tre. 9.09 Condizioni del tracciato da testare, dati da raccogliere, ultime scelte da fare: i piloti sfrutteranno al massimo il-up di questa mattina. 9.06 I piloti dellascenderanno in pista alle ore 9:20, dieci minuti a disposizione per girare in pista. 9.03 Siamo pronti per vivere insieme il primo ...

Pubblicità

dianatamantini : LIVE - I warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 al Sachsenring. La diretta con tempi, classifiche ed aggiornamenti in tempo… - corsedimoto : LIVE - I warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 al Sachsenring. La diretta con tempi, classifiche ed aggiornamenti in tempo… - infoitsport : LIVE Moto2, GP Germania 2022 in DIRETTA: Sam Lowes in pole, bene Fernandez. Arbolino 7° e Vietti ottavo - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Germania 2022 in DIRETTA: tra poco al via le qualifiche - #Moto2 #Germania #DIRETTA: #qualifiche - infoitsport : LIVE Moto2, GP Germania 2022 in DIRETTA: ottimo ritmo di Salac, Dalla Porta 11°, escluso Vietti. Qualifiche dalle 1… -