LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: doppietta d’oro per le Farfalle! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:04 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. 14:03 L’Italia continua nel suo cammino di crescita e adesso punta dritta ai Mondiali di Sofia di Settembre, dove le ambizioni sono elevatissime. Il bilancio finale di questo Europeo recita 4 medaglie d’oro e 2 medaglie d’argento. 14:02 Grande giornata per la Ginnastica azzurra, oltre ai due ori delle Farfalle in mattinata erano infatti arrivati due ori ed un argento con Sofia Raffaeli. 14:00 Le Farfalle, dopo l’assurdo furto di ieri, oggi si sono prese ciò che meritavano, portando a casa due medaglie d’oro fantastiche. 13.54 E’ OROOOOOO! doppietta fantastica delle Farfalle! 13:52 A chiudere la ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:04 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. 14:03 L’Italia continua nel suo cammino di crescita e adesso punta dritta ai Mondiali di Sofia di Settembre, dove le ambizioni sono elevatissime. Il bilancio finale di questo Europeo recita 4 medagliee 2 medaglie d’argento. 14:02 Grande giornata per laazzurra, oltre ai due ori delle Farfalle in mattinata erano infatti arrivati due ori ed un argento con Sofia Raffaeli. 14:00 Le Farfalle, dopo l’assurdo furto di ieri, oggi si sono prese ciò che meritavano, portando a casa due medagliefantastiche. 13.54 E’ OROOOOOO!fantastica delle13:52 A chiudere la ...

