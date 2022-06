LIVE Berrettini-Krajinovic, Finale ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia di uno storico bis! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida tra Matteo Berrettini e Filip Krajinovic – La vittoria di Filip Krajinovic contro Marin Cilic – Il nuovo ranking di Matteo Berrettini – Il montepremi guadagnato sin qui dal tennista romano – Il successo in semiFinale di Matteo Berrettini contro Botic Van de Zandschulp Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Filip Krajinovic, valida per la Finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 del Queen’s 2022. Terzo incrocio tra i due giocatori: l’azzurro conduce 2-0 nei precedenti considerando la ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della sfida tra Matteoe Filip– La vittoria di Filipcontro Marin Cilic – Il nuovo ranking di Matteo– Il montepremi guadagnato sin qui dal tennista romano – Il successo in semidi Matteocontro Botic Van de Zandschulp Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Matteoe Filip, valida per ladel torneo singolare maschile dell’ATP 500 del. Terzo incrocio tra i due giocatori:conduce 2-0 nei precedenti considerando la ...

Pubblicità

SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Queens Sarà #Krajinovic l'avversario di #Berrettini in #finale: #Cilic spazzato via con un doppio 6-3! #live - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Queens Nella seconda #semifinale dopo il #primoset avanti #Krajinovic 6-3 su #Cilic. Chi vi… - Marilenapas : RT @Corriere: Berrettini-Van de Zandschulp nella semifinale dell’Atp Queen’s Diretta - infoitsport : LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 6-4 6-3, ATP Queen's 2022 in DIRETTA: l’azzurro sconfigge la pioggia e l’olandese… - crlggg : Berrettini batte Van de Zandschulp al primo match point e torna in finale al Queen’s Diretta -