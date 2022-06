L’incredibile gadget di Xiaomi ora alla mèta | ecco l’epilatore a freddo

Leggi su computermagazine

(Di domenica 19 giugno 2022) Con tanta qualità, abbinata a un prezzo super competitivo,si è fatto largo nel segmento tecnologico della telefonia, diventando in breve tempo (considerando che è stata creata nel 2010) uno dei marchi top. Ma l’azienda multinazionale pechinese che opera nel campo dell’elettronica di consumo, non produce solo cellulari, nei quali è riuscita a sviluppare internamente un system-on-a-chip (SoC) per dispositivi mobili.– Adobe StockSi sta mettendo in mostra in altri campi: applicazioni, portatili, dispositivi per la casa, elettronica di consumo e altri prodotti di uso quotidiano. Come loInFace, un epilatore a luce pulsata, una soluzione laser “a” facile da usare e ora pure in offerta. Vanta un’esperienza di qualità da salone, ma a casa e soprattutto indolore grazie ...