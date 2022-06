La Francia al secondo turno. Schiaffo a Macron: “Non ha più la maggioranza” (Di domenica 19 giugno 2022) Altro giro altra corsa per gli elettori francesi alle prese con il secondo turno delle elezioni legislative. L’affluenza si attestava a mezzogiorno al 18,99%, in lievissimo rialzo rispetto al dato della stessa ora al primo turno (18,43%). Cinque anni fa, il dato dell’affluenza a mezzogiorno del ballottaggio era del 17,75%. Lo riferisce il sito di Le InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 19 giugno 2022) Altro giro altra corsa per gli elettori francesi alle prese con ildelle elezioni legislative. L’affluenza si attestava a mezzogiorno al 18,99%, in lievissimo rialzo rispetto al dato della stessa ora al primo(18,43%). Cinque anni fa, il dato dell’affluenza a mezzogiorno del ballottaggio era del 17,75%. Lo riferisce il sito di Le InsideOver.

