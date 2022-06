Il fallimento dei referendum non è colpa degli elettori né della democrazia | ma della presunzione di certa politica 

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 giugno 2022) Non sanno fare il loro mestiere ma si credono furbi e con la complicitàConsulta ricorrono a trucchi che spesso non riescono. Assieme a questioni tecniche, qualcuno voleva equiparare personaggi condannati in primo grado che la legge ritiene inadeguati a ricoprire cariche istituzionali. Siccome in parlamento non c’è la maggioranza, volevano coinvolgere il popolo, che però non è così ingenuo. È una lezione anche per la Corte Costituzionale che non doveva ammettere quesiti cui pochi cittadini, anche colti, sanno rispondere. Il parlamento c’è proprio per questo. A prenderci per i fondelli adesso ci si mette pure il parlamento europeo abolendo dal 2035 le auto a benzina Incide sull’inquinamento per il 30 % il traffico stradale, compreso il trasporto su gomma che rappresenta i due terzi. I TIR non potranno viaggiare con motori elettrici. Quella legge ...