Gnonto: «All’Inter mi trovavo benissimo. Se fossi rimasto forse non sarei mai arrivato in Nazionale» (Di domenica 19 giugno 2022) Wilfried Gnonto è reduce dall’esordio nella Nazionale di Mancini. Gioca nello Zueigo dopo un passato nell’Inter. Ne ha parlato a “Qui Stadio a Voi Studio”. “Sono un po’ triste per come è andata la partita ma sono cose che restano, il primo gol in Nazionale me lo ricorderò sempre. Avevo fatto assist al debutto sempre contro la Germania e anche quello è stato emozionante. Siamo tanti ragazzi giovani, abbiamo qualità, abbiamo voglia di fare comunque cerchiamo di metterci in mostra, è chiaro che la Nazionale è in un momento di ripartenza ma abbiamo le qualità per ripartire. Abbiamo anche giocatori di esperienza che ci possono aiutare. Non mi sono ancora reso conto, sono emozioni forti, sono tranquillo, cerco di leggere meno i giornali. Ho la mia famiglia che mi sta sempre vicino, ora sono con gli amici, mi rilasso e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 giugno 2022) Wilfriedè reduce dall’esordio nelladi Mancini. Gioca nello Zueigo dopo un passato nell’Inter. Ne ha parlato a “Qui Stadio a Voi Studio”. “Sono un po’ triste per come è andata la partita ma sono cose che restano, il primo gol inme lo ricorderò sempre. Avevo fatto assist al debutto sempre contro la Germania e anche quello è stato emozionante. Siamo tanti ragazzi giovani, abbiamo qualità, abbiamo voglia di fare comunque cerchiamo di metterci in mostra, è chiaro che laè in un momento di ripartenza ma abbiamo le qualità per ripartire. Abbiamo anche giocatori di esperienza che ci possono aiutare. Non mi sono ancora reso conto, sono emozioni forti, sono tranquillo, cerco di leggere meno i giornali. Ho la mia famiglia che mi sta sempre vicino, ora sono con gli amici, mi rilasso e ...

Pubblicità

QSVS_Official : L’intervista di @gianlucarossitv a Willy #Gnonto: tra dubutto e primo gol in Nazionale (da record), il suo passato… - napolista : Gnonto: «All’Inter mi trovavo benissimo. Se fossi rimasto forse non sarei mai arrivato in Nazionale» A Qui stadio… - RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: Gnonto punta sul nuovo corso dell'Italia e ricorda la scelta Zurigo e il no all'Inter ??????? - Aisaacvangc : RT @SkySport: #Gnonto: 'Un ritorno all'#Inter? Nella vita non si sa mai, sono un tifoso nerazzurro' #SkyCalciomercato #SkySerieA https://t… - SkySport : #Gnonto: 'Un ritorno all'#Inter? Nella vita non si sa mai, sono un tifoso nerazzurro' #SkyCalciomercato #SkySerieA -