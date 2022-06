Giovanni Allevi, la scoperta di una grave malattia: “Combatterò” (Di domenica 19 giugno 2022) Il pianista e compositore Giovanni Allevi ha rivelato sui social di avere una malattia e di doversi curare “lontano dal palco”. Si tratta di una forma tumorale che lo costringerà ad annullare il tour estivo di “Estasi 2022” per dedicarsi completamente alla sua salute. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, le parole del 53enne. (continua a leggere dopo le foto) “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, ha scritto il pianista Giovanni Allevi sui suoi profili social, accanto ad una foto che mostra le sue mani mentre scrive sul pentagramma traducendo la parola della sua malattia in note. (continua a leggere dopo le foto) “La mia ... Leggi su tvzap (Di domenica 19 giugno 2022) Il pianista e compositoreha rivelato sui social di avere unae di doversi curare “lontano dal palco”. Si tratta di una forma tumorale che lo costringerà ad annullare il tour estivo di “Estasi 2022” per dedicarsi completamente alla sua salute. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, le parole del 53enne. (continua a leggere dopo le foto) “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, ha scritto il pianistasui suoi profili social, accanto ad una foto che mostra le sue mani mentre scrive sul pentagramma traducendo la parola della suain note. (continua a leggere dopo le foto) “La mia ...

