Ginnastica ritmica | finali squadre oggi in tv | orario e diretta streaming con le Farfalle

Il programma, con l'orario e la diretta tv delle finali di specialità a squadre agli Europei 2022 di Ginnastica ritmica in programma a Tel Aviv, Israele, dal 15 al 19 giugno. Le Farfalle sono pronte a tornare in pedana dopo l'argento conquistato ieri nell'All-Around. Appuntamento oggi, domenica 19 giugno, a partire dalle ore 12 alle ore 14. diretta tv – Le finali saranno trasmesse in diretta su Rai Sport.

