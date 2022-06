Femminicidio a Lecce, donna di 38 anni uccisa con una coltellata: ricercato il marito (Di domenica 19 giugno 2022) Donatella Miccoli, 38 anni, è stata uccisa con una coltellata. Il presunto responsabile è suo marito, Matteo Verdesca, al momento ricercato. L’omicidio è avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 giugno nell’abitazione della coppia a Novoli, in provincia di Lecce. Dalle prime ricostruzioni, al momento del delitto i due figli non si sarebbero trovati in casa perché portati dal padre a casa della nonna. Nella serata del 18 giugno la famiglia al completo era stata vista in piazza per la festa di San Luigi. Poi il ritorno a casa: i vicini di casa hanno raccontato ai carabinieri che indagano di averli sentiti litigare. La vittima lavorava come commessa nel centro commerciale Ipercoop di Surbo, in provincia di Lecce. Dopo l’omicidio uccisa, Matteo Verdesca ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) Donatella Miccoli, 38, è statacon una. Il presunto responsabile è suo, Matteo Verdesca, al momento. L’omicidio è avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 giugno nell’abitazione della coppia a Novoli, in provincia di. Dalle prime ricostruzioni, al momento del delitto i due figli non si sarebbero trovati in casa perché portati dal padre a casa della nonna. Nella serata del 18 giugno la famiglia al completo era stata vista in piazza per la festa di San Luigi. Poi il ritorno a casa: i vicini di casa hanno raccontato ai carabinieri che indagano di averli sentiti litigare. La vittima lavorava come commessa nel centro commerciale Ipercoop di Surbo, in provincia di. Dopo l’omicidio, Matteo Verdesca ...

Pubblicità

avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Novoli (Lecce), uccide moglie 38enne con coltellata e scappa: ricercato #Novoli #Lecce #femminicidio - Blackmb7passi : RT @SkyTG24: Femminicidio a Novoli, in Salento. Uccide la moglie 38enne e scappa: l'uomo è ricercato - PalmeStef : RT @TgLa7: Altro #femminicidio: uccide la moglie 38enne con un coltello e scappa. Il marito ricercato in provincia di #Lecce - blogsicilia : ?? #Femminicidio a #Novoli, #Lecce - Marito uccide la moglie a coltellate e fugge. Cosa sappiamo ?? - andreastoolbox : Femminicidio a Novoli, in Salento. Uccide la moglie 38enne e scappa: ricercato | Sky TG24 -