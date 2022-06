F1, Toto Wolff: “Con Lewis Hamilton abbiamo avuto un passo migliore di Ferrari e Red Bull” (Di domenica 19 giugno 2022) La Mercedes continua a mettere fieno in cascina. Se è vero che la prestazione pura, soprattutto nelle qualifiche, non c’è, la W13 nel nono round del Mondiale 2022 di F1 in Canada ha messo in mostra un buon passo gara che ha permesso a Lewis Hamilton di tornare sul podio e a George Russell di conquistare l’ennesima top-5 della stagione. La scuderia di Brackley può contare su una monoposto che non rompe praticamente mai e quindi è pronta sfruttare i guai manifestati soprattutto dalla Ferrari e in parte dalla Red Bull nei primi nove round del campionato. Tuttavia, a detta di Toto Wolff (Team Principal della Mercedes) dei passi in avanti ci sono stati anche sulla prestazione. “In gara abbiamo optato per due assetti diversi tra i due piloti: Russell con una ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) La Mercedes continua a mettere fieno in cascina. Se è vero che la prestazione pura, soprattutto nelle qualifiche, non c’è, la W13 nel nono round del Mondiale 2022 di F1 in Canada ha messo in mostra un buongara che ha permesso adi tornare sul podio e a George Russell di conquistare l’ennesima top-5 della stagione. La scuderia di Brackley può contare su una monoposto che non rompe praticamente mai e quindi è pronta sfruttare i guai manifestati soprattutto dallae in parte dalla Rednei primi nove round del campionato. Tuttavia, a detta di(Team Principal della Mercedes) dei passi in avanti ci sono stati anche sulla prestazione. “In garaoptato per due assetti diversi tra i due piloti: Russell con una ...

