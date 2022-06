F1 | Laurent Mekies | “Sainz poteva fare il secondo tempo | domani Leclerc può rimontare”

(Di domenica 19 giugno 2022), direttore sportivo della scuderia Ferrari, è l’uomo giusto perun bilancio per quanto riguarda la scuderia di Maranello al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, la scuderia con il Cavallino Rampante ha vissuto un sabato particolare, con Charlesimpegnato solo nel Q1 e Carlosche ha mancato la prima fila. Il suo commento ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente una qualifica complessa per tutti e anche per noi che, sostanzialmente, avevamo solo una monoposto. Oggi probabilmente Max Verstappen ne aveva di più e la sua pole è giusta. Penso che Carlosfosse vicino ecentrare il...

della rossa, che ha voluto ribadire i suoi complimenti al #16. ' È stata una qualifica tiratissima. Charles ormai ci sta abituando ai suoi giri incredibili in Q3 e oggi ci ha dato una ...