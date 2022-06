F1, Carlos Sainz: “Mi è mancato davvero poco per vincere! Avevo un gran passo, ma non ho potuto attaccare Max” (Di domenica 19 giugno 2022) Carlos Sainz ce l”ha messa tutta, ma oggi Max Verstappen non si poteva superare. Lo spagnolo ha dato il tutto per tutto nel finale ma si mangia le mani dopo aver concluso al secondo posto il gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montreal, infatti, il portacolori della Ferrari non è mai andato così vicino alla sua prima vittoria in carriera che, solamente la qualità del campione del mondo in carica, è andata a negargli. Dopo una prima parte di gara nella quale è anche salito in prima posizione sfruttando la strategia anticipata del portacolori della Red Bull, il nativo di Madrid ha provato l’assalto finale dopo l’uscita della Safety Car. A parità di gomma, hard e hard, il ferrarista ha aperto ad ogni giro il suo DRS, senza però riuscire mai ad attaccare una RB18 che ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)ce l”ha messa tutta, ma oggi Max Verstappen non si poteva superare. Lo spagnolo ha dato il tutto per tutto nel finale ma si mangia le mani dopo aver concluso al secondo posto ilPremio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montreal, infatti, il portacolori della Ferrari non è mai andato così vicino alla sua prima vittoria in carriera che, solamente la qualità del campione del mondo in carica, è andata a negargli. Dopo una prima parte di gara nella quale è anche salito in prima posizione sfruttando la strategia anticipata del portacolori della Red Bull, il nativo di Madrid ha provato l’assalto finale dopo l’uscita della Safety Car. A parità di gomma, hard e hard, il ferrarista ha aperto ad ogni giro il suo DRS, senza però riuscire mai aduna RB18 che ...

