Donna uccisa in casa a coltellate: il marito è ricercato (Di domenica 19 giugno 2022) Una Donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa nella sua casa di Novoli (Lecce). L'omicidio è avvenuto nella notte. La Donna è stata accoltellata a morte. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato il cadavere riverso sul... Leggi su europa.today (Di domenica 19 giugno 2022) Unadi 38 anni, Donatella Miccoli, è statanella suadi Novoli (Lecce). L'omicidio è avvenuto nella notte. Laè stata accoltellata a morte. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato il cadavere riverso sul...

Pubblicità

rtl1025 : ?? #Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre Martina Patti 'per via di una forma di gelosia nei confronti del… - PagliariniSte : ??La violenza del giorno su una donna #Udine Elisabetta Molaro aveva 40 anni. l'ha uccisa il marito con 40 coltellat… - LecceSette : Tragedia a Novoli: giovane donna uccisa a coltellate - rep_napoli : I funerali della donna uccisa dal figlio a Mezzocannone, il parroco: 'E' morta per troppo amore' [di Raffaele Sardo… - cjmimun : Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, e' stata uccisa con una coltellata da suo marito che al momento e' ricerca… -