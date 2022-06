Débâcle di Macron: che cosa accade adesso? (Di domenica 19 giugno 2022) “La disfatta del partito presidenziale” in Francia è stata “totale”: queste le parole di Jean-Luc Mèlenchon, leader della coalizione di sinistra Nupes, che ha commentato il risultato ottenuto al secondo turno delle elezioni legislative francesi. “Non sta emergendo alcuna maggioranza. La Francia si è espressa e va detto in modo insufficiente, il livello di astensione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 19 giugno 2022) “La disfatta del partito presidenziale” in Francia è stata “totale”: queste le parole di Jean-Luc Mèlenchon, leader della coalizione di sinistra Nupes, che ha commentato il risultato ottenuto al secondo turno delle elezioni legislative francesi. “Non sta emergendo alcuna maggioranza. La Francia si è espressa e va detto in modo insufficiente, il livello di astensione InsideOver.

Pubblicità

nanaonweb : Comunque, non so voi, ma io non starei tranquillissima tra l’agitazione nostrana nel #m5s e la debacle di #Macron i… - Raffy1380 : #Biden aveva previsto la debacle di #Macron ?? - Alfonso66869916 : @EnricoLetta alle presidenziali dove ha votato meno del50,%di francesi Macron ha vinto. Alle politiche hanno votato… - CarlinoLuka : Debacle #Macron visto che lo sosteneva il campione delle sconfitte referendarie #Renzi era già tutto scritto. I gat… - danalloydthomas : RT @danalloydthomas: La debacle del partito di #Macron alle elezioni parlamentari di domenica è la vera notizia positiva di questo weekend!… -