Dalla guerra a miss Universo: la modella ucraina ora sogna la vittoria (Di domenica 19 giugno 2022) Viktoria Apanasenko è rimasta in ucraina ad aiutare i connazionali. Ora è stata scelta per rappresentare il Paese al concorso di bellezza Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 giugno 2022) Viktoria Apanasenko è rimasta inad aiutare i connazionali. Ora è stata scelta per rappresentare il Paese al concorso di bellezza

Pubblicità

Esercito : Il #18giugno 1836 fu istituito il Corpo dei #bersaglieri con il compito di svolgere servizio di esplorazione e miss… - GiovaQuez : Altro fenomeno interessante è quello dei veggenti e dei loro messaggi sulla guerra. A Trevignano signora Gisella s… - Pontifex_it : È sempre vivo nel mio cuore il pensiero per la popolazione ucraina, afflitta dalla guerra. Il tempo che passa non r… - amanda98735991 : RT @VivoLibera: Amiche, praticamente sorelle dalla 2^ guerra mondiale, sempre unite contro il nazismo, negli anni e nei secoli. https://t.c… - ilPontormo : RT @stefano31279966: #Draghi 'Il mondo è dalla vostra parte”,ma il mondo forse preferirebbe una #PACE 'ingiusta' (ma non per tutti) alla c… -