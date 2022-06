Covid: stabili i dati in Campania, altri 3.189 positivi (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 3.189 le persone risultate positive al Covid, in Campania, nelle ultime 24 ore. E’ quanto si legge dal quotidiano bollettino. Sono stati 13.529 i tamponi effettuati ( di cui 10.291 antigenici e 3238 molecolari) con un tasso di positività del 23,57%, sostanzialmente stabile rispetto al 23,9% di ieri. Non si registrano deceduti nelle ultime 48 ore ma al bilancio vanno aggiunti due decessi avvenuti in precedenza e registrati ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 15, gli stessi di ieri, a fronte di una disponibilità di 575; quelli occupati di degenza ordinaria sono 289, uno in più rispetto a ieri; i disponibili sono 3160 (tra posti letto Covid e offerta privata). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 3.189 le persone risultate positive al, in, nelle ultime 24 ore. E’ quanto si legge dal quotidiano bollettino. Sono stati 13.529 i tamponi effettuati ( di cui 10.291 antigenici e 3238 molecolari) con un tasso dità del 23,57%, sostanzialmente stabile rispetto al 23,9% di ieri. Non si registrano deceduti nelle ultime 48 ore ma al bilancio vanno aggiunti due decessi avvenuti in precedenza e registrati ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 15, gli stessi di ieri, a fronte di una disponibilità di 575; quelli occupati di degenza ordinaria sono 289, uno in più rispetto a ieri; i disponibili sono 3160 (tra posti lettoe offerta privata). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

