Corsport: Meret rinnova col Napoli solo se va via Ospina (Di domenica 19 giugno 2022) Situazione portieri nel Napoli. Il Corsport scrive che Meret rinnoverà col Napoli solo se non rimarrà Ospina, ha 25 anni e il suo desiderio è giocare. Spalletti, con le sue dichiarazioni ha fatto capire chiaramente che desidera un portiere bravo con i piedi, quindi preferisce Ospina. Scrive il Corsport: Resta sospeso il futuro di Alex Meret. Il Napoli spinge per il rinnovo, è convinto alla fine possa arrivare, lui intanto preferisce aspettare, vuole capire cosa accadrà con Ospina. Non ne fa un problema di soldi, non è l’ingaggio a frenare la firma, ma la solidità della fiducia (anche dell’allenatore e non solo della società) rispetto ad un progetto nel quale vuole essere coinvolto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 giugno 2022) Situazione portieri nel. Ilscrive cherinnoverà colse non rimarrà, ha 25 anni e il suo desiderio è giocare. Spalletti, con le sue dichiarazioni ha fatto capire chiaramente che desidera un portiere bravo con i piedi, quindi preferisce. Scrive il: Resta sospeso il futuro di Alex. Ilspinge per il rinnovo, è convinto alla fine possa arrivare, lui intanto preferisce aspettare, vuole capire cosa accadrà con. Non ne fa un problema di soldi, non è l’ingaggio a frenare la firma, ma la solidità della fiducia (anche dell’allenatore e nondella società) rispetto ad un progetto nel quale vuole essere coinvolto ...

Pubblicità

napolista : Corsport: Meret rinnova col Napoli solo se va via Ospina Non è questione di soldi, vuole giocare. Ma le dichiarazi… - salvione : Nista: Ho Napoli incisa sulla pelle. Meret-Ospina? Una scelta andava fatta - gianni1926forev : per la @Gazzetta_it @CorSport e @tuttosport nel @sscnapoli non sono contenti e andranno via KK, Anguissa, Osi, Mer… - salvione : Semplici: 'Napoli, ho allenato Meret: ecco di cosa ha bisogno' - infoitsport : Rinnovo Meret, CorSport: è vicinissimo! De Laurentiis è convinto di strappare il sì -