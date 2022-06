Con Melenchon la sinistra torna finalmente in campo e Le Pen avanza aiutata anche da Macron

Pubblicità

borghi_claudio : @AntonelloR68 @MLP_officiel Sia il gatekeeper di sinistra (melenchon) che quello di destra (pecresse) unendosi con… - johnnyargo1 : Intendiamoci. In Francia avrei votato per #Marine ma la vittoria è dovuta ad accordi con Macron e Melenchon. Fine d… - albertoorselli : RT @globalistIT: - mariamacina : RT @dariodangelo91: #Melenchon parla di 'disfatta del partito presidenziale' mentre 'nessuna maggioranza si profila'. Il leader di Nupes e… - CordaniTeresa : RT @Siciliano741: Il silenzio del PD sulle elezioni francesi. Loro che ci scartavetravano le balle su Macron. Ma che uno di loro si fosse c… -

Macron dovrà cercare la maggioranza alleandosialtri partiti , ma quali L'incompatibilità tra i programmi del presidente in carica e quelli diè palese: Macron è atlantista, liberale, ...Ai marconisti che fanno appello al superamento delle divisioni, ha replicato in modo polemico: 'Non c'è divisione da superarenoi perché non siamo dello stesso mondo, non abbiamo gli stessi ...La Nupes, alleanza dei partiti di sinistra guidata da Jean-Luc Melenchon, è la prima forza di opposizione con una forchetta compresa fra 170 a 190 seggi, seguita dal Rassemblement National di Marine ...Abbiamo raggiunto l'obiettivo politico che ci eravamo prefissati in meno di un mese di far cadere colui che, con tanta prepotenza, è stato eletto senza sapere perchè", le parole del leader de La ...