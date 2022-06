Calciomercato Cagliari, quanti dubbi in uscita: Cragno a Joao Pedro in bilico (Di domenica 19 giugno 2022) La retrocessione per il Cagliari pesa tanto non solo dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda la rosa. Trattenere i giocatori di spessore è una teoria che la dirigenza rossoblù ha abbandonato quasi immediatamente per svariati motivi. Perciò, l’imperativo è quella della ricostruzione, sebbene al momento poco o nulla si muova in ingresso. Ecco dunque le ultime sul Calciomercato del Cagliari. Calciomercato Cagliari, da Cragno a Joao Pedro: esodo rossoblù Cagliari-Napoli (Credit foto – pagina Facebook The Counter Attack)Il Cagliari in questa sessione di Calciomercato rischia di diventare il supermercato della Serie A e non solo. Tra chi si svincola e chi non vorrebbe giocare in B, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 giugno 2022) La retrocessione per ilpesa tanto non solo dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda la rosa. Trattenere i giocatori di spessore è una teoria che la dirigenza rossoblù ha abbandonato quasi immediatamente per svariati motivi. Perciò, l’imperativo è quella della ricostruzione, sebbene al momento poco o nulla si muova in ingresso. Ecco dunque le ultime suldel, da: esodo rossoblù-Napoli (Credit foto – pagina Facebook The Counter Attack)Ilin questa sessione dirischia di diventare il supermercato della Serie A e non solo. Tra chi si svincola e chi non vorrebbe giocare in B, ...

